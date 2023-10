Gooise streekomroep opent redactie in centrum van Hilversum

De journalisten van deze twee lokale omroepen zullen gaan samenwerken met de regionale omroep om het nieuws uit de regio Gooi & Vechtstreek te verslaan. Hiermee lopen de lokale omroepen vooruit op de plannen van de regering.

Lourens Hogenbirk, voorzitter van de samenwerkende lokale omroepen, is trots op deze stap: "We zijn blij dat we dit samen kunnen doen. Veel nieuws en informatie is tegenwoordig alleen toegankelijk tegen betaling of bereikt de mensen in onze regio niet. Door de verdubbeling van het aantal medewerkers op onze redactie kunnen we streven naar de beste, meest betrouwbare en vooral openbare nieuwsbron voor iedereen."

De streekredactie zal werken vanuit het LAB Mediaplein in de Gooische Brink winkelpassage. De opening van deze nieuwe werkplek gaat aankomend weekend plaatsvinden, met aanwezigheid van Karin Walters, wethouder Media van de gemeente Hilversum, en Han ter Heegde, burgemeester van Gooise Meren.

De streekredactie zal samenwerken met Moos Productiehuis (stagebedrijf van MBO College Hilversum), Bibliotheek Hilversum, Beeld & Geluid en Hilversummers.nl vanuit het LAB Mediaplein en de STUDIO Mediaplein.