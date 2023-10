Spelers van Legia verdacht van mishandelen AZ-personeel, Polen start tegenonderzoek

Legia Warschau bevestigde kortgeleden op een persconferentie al dat het inderdaad gaat Pankov en Josué, twee spelers van het Poolse team. Eerder sprak de Poolse premier zich al geschokt uit over het optreden van de politie in Nederland.

"Na de wedstrijd hebben in het hoofdgebouw van het AZ-stadion twee spelers van Legia Warschau personeel van AZ dusdanig verwond dat medische zorg nodig was", aldus een gezamenlijke verklaring van de gemeente Alkmaar, de politie, AZ en het Openbaar Ministerie.

"Het besluit van het Openbaar Ministerie om de spelers aan te houden is niet lichtzinnig genomen, en is vooraf besproken met de politie. Dit zijn verdachten van ernstige strafbare feiten, die het OM - zoals in elke zaak - zorgvuldig zal beoordelen", aldus de hoofdofficier van justitie.

Aan de andere kant van de munt beschuldigen de Polen de Alkmaarse politie juist van excessief geweld, aldus het AD. Het Openbaar Ministerie in Polen start op haar beurt een onderzoek naar het optreden van de Nederlandse politie en hoe de Poolse spelers behandeld zijn op bezoek in Alkmaar.

Ongeregeldheden

De situatie escaleerde gisteren enorm na de wedstrijd tussen AZ en Legia Warschau in de Conference League, die AZ met 1-0 won. NH Sport-verslaggever Stephan Brandhorst wist voor de wedstrijd al te melden dat er 'extreem veel' politie op de been was. Later bleek dat er opstootjes waren geweest tussen Poolse supporters en de politie in Alkmaar.

Zo zouden Poolse supporters het hek hebben geforceerd, wapenstokken en pepperspray hebben afgepakt van ME'ers en zijn er daardoor supporters in het stadion terechtgekomen die geen kaartje hadden. Er is traangas ingezet door de politie.

Na de wedstrijd liep het opnieuw uit de hand, al is niet volledig duidelijk wat er allemaal gebeurd is. Uit video's blijkt dat er bij de spelersbus van Legia een opstootje ontstond tussen personeel van de club en de ME. Volgens bronnen zou dat zijn omdat de spelers probeerden te vertrekken na de mishandeling.