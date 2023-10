Haarlemse 'olivijnvrienden' Maarten en Jelle wilden de wereld veroveren, hoe is het nu?

"Eerst Haarlem, dan de regio en voor je het weet ligt de hele wereld vol met olivijn", zei Jelle Brans drie jaar geleden. Samen met zijn middelbare schoolvriend Maarten Hulsman won hij in 2019 het Haarlemse Initiatievencafé. Ze presenteerden een groots plan om veel olivijnpaden in de stad aan te leggen. Wat is daarvan terecht gekomen?

Bij het Haarlemse Initiatievencafé, dat vandaag opnieuw plaatsvindt, worden innoverende ideeën gepresenteerd door Haarlemmers. In 2019 deden Maarten en Jelle dat ook. Ze overtuigden de jury met hun mineraal olivijn. Die kleine steentjes nemen CO₂ op uit de lucht en dragen dus bij aan een beter klimaat. En zo wonnen de twee tieners de eerste prijs: een cheque van vijfduizend euro om hun plannen uit te voeren. Er gloorde een mooie toekomst voor het duo. Tekst loopt door na de foto.

Foto: Jelle en Maarten winnen de eerste prijs bij het Initiatievencafé - Haarlemse Initiatievencafé

"Wat Jelle nu doet, weet ik even niet", vertelt Maarten. "We zien elkaar niet zo heel vaak meer."

Dat klinkt niet heel hoopgevend. "Volgens mij studeert hij nog wel in Eindhoven. Ik studeer inmiddels technische bedrijfskunde in Delft." Hoewel de twee uit elkaar gegroeid zijn, is Maarten nog steeds enthousiast over hun gezamenlijke eerste prijs. "Mensen kenden olivijn nog niet echt. Er gebeurde daarna van alles. We werden uitgenodigd op een ondernemersevenement, waar we voor honderd man onze plannen mochten presenteren. Dat is wel even wat anders dan voor je klas staan op de middelbare school. En toen kwam de pers. De krant wilde een interview en jullie hebben ons toen ook gevolgd." Tekst loopt door na de video. Zie hieronder de video die we destijds maakten over Maarten en Jelle:

Maarten en Jelle over hun olivijnpaden - NH Nieuws

Met de vijfduizend euro hebben ze drie olivijnpaden in Haarlem aangelegd. Twee in de Waarderpolder en één bij station Haarlem. "Ik rij daar nog wel eens langs en dan denk ik: 'Hey wat een mooi kleurtje, dat hebben we toch maar even mooi samen gedaan'", lacht Maarten. Aan de slag in Enkhuizen De twee werden vervolgens benaderd door het bedrijf GreenSand in Enkhuizen. Dat importeert olivijn en verspreidt het door Nederland. "Daar mochten we werken, ongeveer twee jaar lang. Dat was heel cool. We konden ze helpen met het uitwerken van hun visie en met de marketing. Ze hebben namelijk met veel soorten doelgroepen te maken en daar konden we ze bij ondersteunen", legt Maarten uit. "Door GreenSand hebben we veel sprekerservaring opgedaan. We spraken op beurzen over olivijn en ook voor heel veel mensen. Ik doe dat nu nog steeds af en toe. Als ze mensen nodig hebben, dan kunnen ze me bellen. Alhoewel mijn studie nu ook wel heel veel tijd vergt. Misschien spreek ik binnenkort nog voor de gemeente Alkmaar."

Foto: Olivijn Haarlem - NH Nieuws

Met beide benen op de grond De wereld vol met olivijnpaden. Het was een ambitieus plan, maar helaas niet reëel. "Door de mensen van GreenSand zijn we weer even terug naar de realiteit gebracht", lacht Maarten. "Het was wat té ambitieus. Maar ik merk wel dat steeds meer mensen olivijn leren kennen, dus dat is mooi." Nederland toch een beetje 'verolivijnd' Ook in Haarlem zijn ze niet veel verder gekomen: het bleef bij de drie paden. Maar door hun werk bij het bedrijf in Enkhuizen dragen ze wel een steentje bij aan het 'verolivijnen' van Nederland. "Het grootste project was het aanleggen van een heel lang olivijnpad langs de Hoekse lijn. Dat is een metrolijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland." "Als ik één ding heb geleerd van het Initiatievencafé dan is het wel spreken voor een groot publiek. Ik voel daar nu veel minder spanning bij", vertelt Maarten. "Wat we in de toekomst gaan doen, dat weten we nog niet. We gaan nu eerst maar even onze studies afronden en af en toe dus over olivijn praten op beurzen. Nu ik het er toch over heb, misschien wil Jelle nog wel helpen bij één van de komende presentaties."