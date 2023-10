Medemblik zucht onder vuurwerkoverlast door jongeren, maatregelen zijn noodzakelijk

Vandalisme, het gooien van zwaar illegaal vuurwerk én vernieling: in Medemblik gaan bewoners en ondernemers gebukt onder overlast, veelal door jongeren. De maat is vol voor de gemeente en neemt extra maatregelen. "Vandalisme tolereren we niet."

De afgelopen twee weken zijn er bij zowel de gemeente als politie tientallen meldingen binnengekomen. Het gaat veelal om vernielingen van bushokjes, stoeptegels en vuilnisbakken. Ook is er een melding van dode vissen die komen bovendrijven door het afsteken van vuurwerk in de sloot.

De kosten lopen in de duizenden euro’s. De maat is dan ook vol voor kersverse burgemeester Michiel Pijl: "Ik vind het belangrijk om hier direct op in te grijpen. Vandalisme tolereren we niet. Ook willen we jongeren die dit doen en hun ouders hierop aanspreken", zegt hij tegen NH. "Zodat er ingezet kan worden op goede voorlichting met de wijkagent."

Er zal in ieder geval extra worden ingezet op toezicht van boa's, jongerenwerkers en de politie. Vooral in de avonduren tijdens het weekend, omdat er dan het vaakst vuurwerk wordt afgestoken. De gemeente Medemblik roept ook op om meldingen te doen van onlusten, bijvoorbeeld via Meld Misdaad Anoniem.