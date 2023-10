JVT Band van Andijk naar Amerika: "Mensen zijn daar enthousiaster"

Met hun nummer ‘Blue Moon Shines’ wist de JVT Band uit Andijk deze zomer de Hollywood Independent Music Award binnen te slepen. Maar hoe is de blues-rockband eigenlijk in Amerika terechtgekomen?

"In 2011 ben ik voor het eerst die kant op gegaan en ben ik in contact gekomen met verschillende muzikanten. En op een gegeven moment zit je vaker daar dan hier", vertelt frontman Jeroen van Tuijl lachend.

Voordat de band werd genomineerd voor de award, en er later met de winst van door ging, speelde ze ook al veel in de Verenigde Staten. Eerder vertelde Van Tuijl al op de radio dat de muziek die de band maakt daar heel goed aanslaat.

Bekijk hieronder het interview vanuit de studio van de JVT Band.

Volgens de basgitarist van de band, Claudio Guliker, reageert het publiek in Amerika ook anders dan in West-Friesland. "Het is niet te vergelijken", stelt hij. "Als je hier in Nederland speelt, dan zit de helft van het publiek aan de bar bier te zuipen en draaien ze zich af en toe een keer om, maar in Amerika komen mensen echt voor de band."

Internationale plannen

Toch hoopt de band ook in Nederland meer succes te behalen. "Wij hopen ook in het festivalcircuit in Nederland terecht te kunnen." Maar er zijn ook plannen om in mei of juni terug te gaan naar Amerika. "Wij hebben inmiddels ook iemand gevonden die daar onze zaken gaat regelen."