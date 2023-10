De liedjes zijn geschreven, de studio is geboekt en ook andere plannen staan volop in de steigers om 'meer' te maken van het nieuwe album van The Depression Club. Alleen de financiën ontbreken bij de West-Friese band om een product neer te zetten waar ze naam mee willen maken. En daarom roepen zij de hulp van familie, vrienden en andere West-Friezen in.

Foto: West-Friese band The Depression Club wil met hulp van regio hun nieuwe album maken - WEEFF

The Depression Club is een drie-koppige band uit de regio Hoorn en bestaat naast zanger en gitarist Brent Emmerink uit basgitarist Nino Kattenberg en drummer Erik Kalma. Ze omschrijven hun muziek als alternatieve rock, met invloeden van bands als Muse, Queens of the Stone Age, en Jack White - van The White Stripes.

Na het lanceren van hun eerste EP moet de volgende stap gezet worden, en wil de band een album maken. "In het afgelopen jaar hebben wij de muziek geschreven", zegt Brent Emmerink. "Dit willen we heel graag groots aanpakken. Het moet meer worden dan een album. In samenwerking met onder anderen een kunstenaar en fotograaf willen wij een product neerzetten waar wij onze naam mee neer kunnen zetten, en de luisteraar kan ervaren als een avontuur."

Meenemen naar stapavond in The Depression Club

Hoewel de naam van de band anders doet vermoeden, zijn het niet alleen neerslachtige nummers die The Depression Club maakt. Zo moet het project de luisteraar meenemen naar een stapavond in de gelijknamige club. "De nummers gaan over verschillende personages of gebeurtenissen. Daarmee wordt het thema van het album behandeld."

"Met elk nummer spelen bepaalde emoties de hoofdrol. Deze emoties gaan we door middel van kleur behandelen in het artwork", stelt Emmerink. "Wij gaan samenwerken om ons product verder te duwen dan een album. Het wordt een compleet kunstwerk."

'Wie het kleine niet eert'

Om het project te financieren is de band een doneeractie gestart. "Eigenlijk willen we mensen bereiken die ons willen helpen bij het maken van ons nieuwe album", stelt de zanger van de band in een video. "Het maken van een album kost onwijs veel geld", vult bassist Nino Kattenberg verder aan. "En dan niet alleen het boeken van een studio, want dat is al geregeld."

Als voorbeelden van andere zaken die horen bij het maken van een album noemt Nino het laten drukken van vinyl en cd's, het artwork, en het promoten van de nieuwe plaat. "We hoeven er niet aan te verdienen", gaat Emmerink verder. "Al maak je een euro over. Het is een euro.. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd."