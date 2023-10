West-Friese spinnenliefhebber Peter over vele spinnen: "Maak ze niet dood!"

Nu er sprake is van een muggenplaag , rijst de vraag op of inwoners uit de provincie ook meer spinnen in huis kunnen aantreffen. Zo zouden er meer spinnen rondlopen dan andere jaren, ook zouden deze een stuk dikker en groter zijn dan normaal. Wat is er aan de hand? De geboren West-Friese spinnenliefhebber Peter Koomen geeft antwoord.

Het is een algemeen gegeven: waar insecten, en dus muggen, zijn, zijn spinnen. Neemt de spinnenpopulatie toe, nu er sprake is van een muggenplaag?



"Dat is moeilijk te zeggen", vertelt Peter Koomen. De arachnoloog en spinnenliefhebber verdiept zich maar al te graag in de materie van de spin. Volgens de geboren West-Fries worden er geen exacte cijfers bijgehouden over het aantal spinnen. "Een spinnenplaag is net als de economie: achteraf kun je goed reconstrueren wat er gebeurd is, en het hoe en waarom. Voorafgaand is dat lastig te voorspellen."

Menu van de spin

Door het warme nazomerweer is er nog steeds genoeg eten te vinden voor insecten. Daardoor zijn er meer insecten en dat is weer goed voor spinnen, het is immers hun voedsel. Hoe meer voedsel voor de spin, hoe groter en dikker ze worden. Ook de productie van spinneneitjes stijgt erdoor. Wanneer spinnen veel eitjes bij zich dragen, lijken ze een stuk groter. Ze bewaren die eitjes namelijk in hun lijf.

Tekst gaat verder onder de foto.