Op naar Brussel: Helderse visser slaat alarm om windmolenparken op zee

De werkdag van visserman Dirk Kraak uit Den Helder ziet er morgen net even anders uit dan normaal. Hij verruilt zijn kotter namelijk een dag voor een bezoekje aan het Europees Parlement in Brussel, waar hij een speech gaat geven over de impact van windmolenparken op de visserij. "Het gaat ten koste van biodiverse visgronden en dat gaat allemaal zonder inspraak."

Het antwoord is vrij complex, maar volgens de ecoloog is het in de modellen zichtbaar dat op veel plekken bij windparken microalgen minder snel zullen kunnen groeien, terwijl in een paar andere delen in de Noordzee juist meer microalgen gaan groeien. En die microalgen zijn een enorm belangrijke voedselbron voor al het onderwaterleven. "Die zijn de basis van je hele voedselweb."

Maar wat voor schade brengen windmolens dan aan in het leven in zee? Daar doet mariene ecoloog Luca van Duren van kennisinstituut Deltares, samen met haar collega's, al een aantal jaar onderzoek naar.

Op uitnodiging van Rob Roos, lid van het Europees Parlement, schuiven Dirk Kraak en oud-visser Job Schot uit het Zeeuwse Tholen morgen aan bij een hoorzitting in Brussel. Daar wordt gesproken over de impact van windmolenparken op het zeemilieu. In onderzoeken wordt namelijk steeds meer duidelijk dat deze impact er wel degelijk is, terwijl het Europees Parlement juist in wil zetten op de komst van meer windturbines op zee.

Dat er minder algen op bepaalde plekken bij windmolenparken zijn, komt volgens de ecoloog door vermenging van lagen water in de zee. "Windparken zorgen namelijk voor meer menging in het water. Er zijn gebieden in de Noordzee waar het water gelaagd is. Dat komt ofwel doordat warme lagen drijven op koude lagen of zoeter water op zout water. Tussen die lagen is weinig uitwisseling van bijvoorbeeld slib of voedingsstoffen", vertelt Luca van Duren.

Door de komst van windmolens kunnen die waterlagen meer gemengd worden. En dat kan volgens Van Duren op bepaalde plekken zorgen voor méér voedingsstoffen voor de algen, maar in andere gebieden kan de vermenging juist zorgen voor meer slib, wat een negatief effect kan hebben op de groei van algen.

Internationale aanpak

"Maar hoe dramatisch het allemaal is, is op dit moment nog heel moeilijk te zeggen", vertelt Luca van Duren. Haar advies voor het Europees Parlement is om snel internationaal gecoördineerd onderzoek te stimuleren dat kan bijdragen aan een vermindering van effecten op zowel de natuur en visserij, maar vóór een bevordering van de energietransitie.

Vooral op internationaal gebied valt dus een slag te slaan, vertelt de onderzoeker. "Het zou goed zijn om de kennis en expertise uit verschillende landen optimaal te gebruiken en ook de planning van windparken goed internationaal af te stemmen. Dat laatste gebeurt al wel, maar van mij mag dat allemaal wel wat sneller gaan", legt Van Duren uit.

Groene toekomst

Ook Dirk is welwillend tegenover een oplossing die bijdraagt aan een groene toekomst. "Als we duurzame energievormen nodig hebben en het is echt een oplossing voor de klimaatproblemen, dan moeten we daar natuurlijk met z'n allen achter gaan staan. Maar als het ten koste gaat van de natuur, dan moeten we daar niet eens aan beginnen", vertelt hij.

Tekst gaat door onder de foto.