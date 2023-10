Vereniging Vrienden van de Binnenstad wil muurschildering Vijzelgracht weg hebben: "Beschermd stadsgezicht"

Voor het kunstwerk had De Leeuw een vergunning aangevraagd, maar deze werd geweigerd omdat het om een monumentaal pand gaat. De gemeente had ook een alternatieve locatie aangewezen voor het kunstwerk, maar uiteindelijk heeft de De Leeuw de muurschildering alsnog aangebracht op het pand aan de Vijzelgracht.

Het metershoge kunstwerk bedekt de hele zijgevel, volgens de VVAB tast de muurschildering het beschermd stadsgezicht aan. De vereniging is ook bang voor precedentwerking en dat zou een "verdere verloedering van het stadsbeeld betekenen.''

Grote sticker

Het kunstwerk 'Our land' moet de verbroedering tussen de islamitische, christelijke en joodse religies in Amsterdam representeren. De Leeuw groeide op in een Joods gezin in Osdorp, en haalde daar inspiratie uit. Op de muurschildering staan twee verliefde mensen. Uit hun aderen groeit een boom waarin de symbolen van de islam, het christendom en het jodendom te zien zijn. "Je moet even raden waar het overgaat", bekent een buurtbewoner.

Het werk is met een nieuwe techniek genaamd Plastigraff gemaakt, waarbij de muurschildering op een sticker wordt aangebracht. De Leeuw wil hiermee het verbod op muurschilderingen op monumenten doorbreken.