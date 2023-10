Hilversum staat massaal stil bij overlijden dakloze Jolanda

Naast 'haar' prullenbak bij winkelcentrum Kerkelanden is een klein monumentje gemaakt. Het overlijden van de bekende dakloze Jolanda Hermans maakt veel los in Hilversum, want iedereen kende haar en haar man Edwin, in de volksmond 'Boeddha' genoemd.

Bloemen, brandende kaarsen en de tekst 'Rest in peace Jolanda'. De dood van de 58-jarige dakloze vrouw verbindt Hilversum. Haar man Edwin, die nog erg moet wennen aan de titel 'weduwnaar', krijgt vele blijken van medeleven en die doen hem goed.

Niet alleen in Kerkelanden, maar het gonst in de hele mediastad. Op de houten banken op de Groest waar dagelijks meerdere dak- en thuislozen samenkomen, is het overlijden van Jolanda het gesprek van de dag. 'Heb je het gehoord, Jo is overleden?' Maar ook de winkeliers zijn aangedaan. "Als ik haar zag, dan zorgde ik voor een kopje koffie voor haar. Ik was dan echt getroffen door haar dankbaarheid en dat terwijl het slechts een kopje koffie was."

Honderden reacties

Ook op Facebook blijven de reacties binnenstromen, wel honderden. Zelfs van mensen die haar nog van vroeger kenden van de tijd voordat ze op straat terecht kwam en daar herinneringen aan ophalen, maar vooral van mensen die het babbeltje met Jolanda voor of na het boodschappen doen, gaan missen.

De uitvaart van Jolanda vindt aankomende maandag plaats op begraafplaats Zuiderhof aan de Kolhornseweg in Hilversum.