Bloemendaal vervangt 'koelkastlicht' door diervriendelijk licht aan rand van natuur

Het wordt donker in de Bloemendaalse raadszaal, als raadslid Rob Slewe zijn pleidooi houdt voor andere verlichting in en nabij natuurgebieden in de gemeente. In het belang van vooral vleermuizen zou hij graag zien dat de 'koelkastlampen' vervangen worden door ledverlichting. De ledverlichting die hij voorstelt, straalt tijdens de vergadering een zacht oranje gloed op zijn gezicht.

De kosten voor een amberkleurige ledlamp zijn wel hoger, stelt wethouder Henk Wijkhuisen. De leverancier waar Bloemendaal een contract mee heeft, rekent nu 160 euro per wit licht. Voor een amberkleurige of rode gloed moet twee keer zoveel betaald worden.

'Kost een paar centen'

Van dat kostenplaatje schrikt een aantal politieke partijen wel. Maar Herbert Faber van GroenLinks, die de motie van Zelfstandig Bloemendaal mede indient, stelt: "Dat wat van waarde is, kost geld. En we zijn al niet zo zuinig op onze dieren en planten." Het kostenplaatje lijkt ook voor de wethouder geen onoverkomelijk probleem. "Het kost misschien dan wel een paar centen, maar dat moet je voor de biodiversiteit over hebben."

Wethouder Wijkhuisen heeft al berekend dat er tachtig tot honderd lampen vervangen moeten worden, die nu dicht bij natuurgebieden te fel schijnen. Hij wijst er wel op dat er niet één soort licht is dat voor alle dieren aangenaam is. "Volgens ecologen hebben vleermuizen liever rood licht, een hert of een ree ziet rood of groen licht dan weer niet. Voor vlinders geldt weer wat anders en wat doet het met de bosuilen?", vraagt hij zich af. Hij is al in nauw overleg met ecologen.

Veiligheid

Op een aantal wegen direct naast natuurgebieden in de gemeente Bloemendaal is het overigens al aardedonker 's nachts. Op delen van de Duinlustweg en de Brouwerskolkweg staan bijvoorbeeld helemaal geen lantaarnpalen. Voor uitbreiding van het aantal echte donkere plekken wordt nog onderzoek gedaan.

D66 hamert er wel op dat op bepaalde plekken wel echt verlichting noodzakelijk is voor de veiligheid en dan ook het liefst fel licht. Raadslid Rob Slewe van Zelfstandig Bloemendaal stelt voor om maar eens bij de inwoners van de gemeente te peilen wat ze willen: "Een koelkastlicht of zo'n gezellig lichtje?", vraagt hij in de donkere raadszaal.