De Peiling: waar ga jij het liefst uit eten?

Het Amsterdamse restaurant Bougainville werd deze week uitgeroepen tot het beste restaurant van de wereld. Wij zijn benieuwd waar jij het liefst uit eten gaat? Is een sterrenrestaurant iets voor jou? Of eet je liever bij de Chinees?

Michelin deelt elk jaar sterren uit aan restaurants waarvan zij vinden dat ze goed genoeg zijn. In Noord-Holland kunnen we kiezen uit 32 restaurants met een of meer sterren. Genoeg keuze dus.

Ook als je liever wat eenvoudiger uit eten gaat, kun je hier goed uit de voeten. Want de provincie heeft 23 Aziatische restaurants per 100.000 inwoners en dat is de hoogste score van Nederland.

Maar als we afgaan op de cijfers van de site Kijk op Noord-Holland dan eten we het liefst bij een Italiaans restaurant. Sushi staat op nummer vier van hun Top 10 en een burger- en steakrestaurant en de Griek staan in de middenmoot

