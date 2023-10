Sla je slag: deze Noord-Hollandse huizen staan al jarenlang te koop

Een huis vinden, is al moeilijk genoeg. De prijzen zijn hoog, en er is een groot tekort aan woningen. Toch zijn er woningen in onze provincie die al jaren te koop staan op Funda, en niet alleen díe met een pittig prijskaartje. NH zette een aantal opvallende woningen op een rijtje.

Volgens Funda is de huizenmarkt op dit moment gunstiger voor verkopers dan voor kopers. Waarom onderstaande huizen in onze provincie na al die jaren niet verkocht zijn, is niet duidelijk.

Funda schrijft dat het vooral belangrijk is om te blijven communiceren dat je huis nog te koop staat. "Mensen denken in de huidige markt dat een woning zó snel wordt verkocht, dat ze daarom soms al niet meer reageren. Een open huis of advertentie kan dan uitkomst bieden."

7,5 jaar: boerderij in de Middenbeemster

De woonboerderij aan de Volgerweg in de Middenbeemster, die links tussen de bebossing en bomen prijkt, spant de kroon in onze provincie. De woning staat sinds begin 2016 te koop, dus dat is al ruim 7,5 jaar. De prijs is niet (meer) bekend, maar alleen te krijgen op aanvraag.

Zeker is in ieder geval dat je eigenaar wordt van 9.200 vierkante meter grond - inclusief een wintertuin - met de nodige bijgebouwen, zoals een concertzaal en een restaurantgedeelte met professionele keuken.

