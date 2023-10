Onwetendheid en schaamte: Haarlemmermeerse minima laten massaal geld liggen

Veel Haarlemmermeerse minimahuishoudens laten geld liggen omdat ze geen gebruikmaken van regelingen die nadrukkelijk voor hen bestemd zijn. De gemeente vermoedt dat schaamte rond armoede een grote rol speelt, maar steekt de hand ook in eigen boezem en is daarom een campagne gestart.

Het aantal minimahuishoudens in Haarlemmermeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2019 waren het er 4.145, inmiddels leven 4.770 huishoudens op bijstandsniveau, of eronder. Vaak zijn dit huishoudens die van een (of twee) bijstandsuitkering(en) of andere uitkering(en) moeten rondkomen, maar er zitten ook huishoudens tussen waarin wél wordt gewerkt, maar met dat werk weinig wordt verdiend.

Ook ten opzichte van de rest van de bevolking is de groep Haarlemmermeerse minimahuishoudens gegroeid. Behoorde in 2019 6,2 procent van alle huishoudens tot die categorie, tegenwoordig is dat 7,1 procent. Vergeleken met andere grote gemeenten met meer dan 100.000 inwoners valt dat nog mee: landelijk ligt het gemiddelde op 11,1 procent.

Om de groep financieel te steunen, hebben gemeenten financiële regelingen in het leven geroepen. Haarlemmermeer onderscheidt twee soorten regelingen: regelingen waarvoor alle minimahuishoudens in aanmerking komen (waarvoor dus alleen een inkomenseis geldt) en regelingen waarvoor aanvullende voorwaarden gesteld worden.

Kwijtschelding

Een van de regelingen voor alle minimahuishoudens is kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen als afvalstoffenheffing en rioolhefifng. Van alle minimahuishoudens in Nederland vraagt 75 à 80 procent om kwijtschelding, in Haarlemmermeer lag dit in 2022 met 71 procent iets lager.

Wat opvalt is dat de individuele inkomenstoeslag in Haarlemmermeer veel minder vaak wordt aangevraagd dan landelijk. In heel Nederland doet 40 à 45 procent van de minimahuishoudens een beroep op deze regeling, maar in Haarlemmermeer was dit in 2022 slechts 26 procent.

Drie op de vier minimahuishoudens vragen deze toeslag dus niet aan, wat in de praktijk neerkomt op zo'n 1.200 huishoudens die honderden euro's per jaar laten liggen. Alleenstaande minima hebben recht op 480 euro, alleenstaande ouders op 620 euro en stellen op 690 euro.

Ook van regelingen als Haarlemmermeer Doet Mee! Volwassenen en Jong Haarlemmermeer Doet Mee! wordt relatief weinig gebruik gemaakt. Minima kunnen deze regelingen gebruiken voor een tegemoetkoming in de kosten voor bijvoorbeeld een sportclub, theatergezelschap, zwemles of muziekles.