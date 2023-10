Protestloop tegen aanleg tenniscomplex: "Wandelrondje door de polder moet blijven"

Het verplaatsen van de huidige tennisbanen in Wormer naar een nieuw complex naar de ijsbaan aan de rand van het dorp stuit op heel veel verzet. Er wordt gevreesd voor geluids-, licht- en parkeeroverlast, maar ook voor metershoge windschermen.

'Waanzinnig plan'

Maar misschien is nog wel ergste dat het favoriete loopje van de bewoners vanuit de Dorpstraat over het Kerkepad door de weilanden teniet wordt gedaan. "Ik loop het elke dag", zegt een wandelaar uit de buurt, "en ik wil dat het Kerkepad blijft zoals het is, omdat je natuur hebt en stilte." Een medestander ontploft bijna van verontwaardiging. "Het is gewoon een waanzinnig plan!"

Alternatief

Organisator Silvia van Essen van de protestloop vat de kritiek bondig samen. "De hele beleving van het Kerkepad en de openheid van het landschap is er dan straks niet meer."

Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad een besluit neemt over het tenniscomplex. Er ligt ook nog een alternatief plan op tafel van GroenLinks, waarbij de uitbreiding van tennis- en padelbanen in het dorp zelf komt. Dit zou bij de sporthal en een van de huidige drie tennisclubs zijn.