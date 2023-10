Twintigjarige Loïs de Bont brengt debuutroman uit ondanks autisme

Op je twintigste een roman schrijven, is al moeilijk genoeg. En als je dan ook nog autisme hebt, maakt dat de uitdaging alleen maar groter. De twintigjarige Loïs de Bont uit Heemskerk liet zich niet uit het veld slaan en volgde haar droom. Na drie jaar keihard knokken wordt haar debuut binnenkort eindelijk uitgegeven.

De spanning neemt ondertussen flink toe in huize De Bont. Nog een paar weken en dan kan Loïs haar debuutroman eindelijk vasthouden. Op 10 november is het zover. "Dan ga ik een feestje geven", roept ze.

Foto: 20-jarige schrijfster met autisme debuteert met eigen boek 'Ijsjes en Zo' - Loïs de Bont

Het boek ‘IJsjes en Zo’ is een avonturenboek, voor een deel gebaseerd op haar eigen ervaringen. "Het speelt zich af in een ijssalon en een kaarsenmakerij, die de basis vormen voor allerlei avonturen die de personages beleven. Van een gesprongen waterleiding tot aan een ontploffing. Deels waargebeurd en de rest is fantasie", vertelt Loïs

Schrijfproces Als je autisme hebt is een boek schrijven een hele uitdaging. "Door haar autisme is het soms lastig om te bepalen waar een aanhalingsteken en waar een punt moet komen," vertelt Giovanna, haar moeder. Ook was het voor Loïs extra frustrerend als haar boek voor de zoveelste keer werd afgekeurd. "Dan had ik het idee dat het goed was en krijg je weer te horen dat het niet goed is, daar kreeg ik een punthoofd van. Hij is zo vaak heen en weer gestuurd dat ik de tel ben kwijtgeraakt."

Dan dacht ik: 'Het wordt toch niks, ik kan maar beter kappen.'" Loïs de Bont

Het kostte de nodige discipline om het boek af te maken. De schrijfster heeft zelfs momenten gehad waarop ze overwoog om te stoppen. "Dan dacht ik: 'Het wordt toch niks, ik kan maar beter kappen.'" Nu, drie jaar later, gaat haar langgekoesterde wens eindelijk in vervulling en wordt haar doorzettingsvermogen beloond. "Je boek wordt nu uitgegeven!", zegt haar moeder trots. "En je hebt echt grote stappen gemaakt in je schrijfvaardigheden," voegt ze eraan toe.

Inspiratie Hoewel dit haar eerste prozawerk is, heeft Loïs altijd van schrijven gehouden. Ze is al een bekende sportjournaliste bij de hockeyclub Overbos. "Ik doe verslag en maak analyses van de wedstrijden van het eerste." Toch was de ambitie om een echt boek te schrijven er altijd al. Het idee voor 'IJsjes en Zo' ontstond drie jaar geleden. Loïs droomde altijd van haar eigen ijssalon, en dit gecombineerd met haar juf, die haar eigen kaarsen maakt, vormde de inspiratie voor haar smakelijke boek. Haar creatieve geest kwam vooral tot leven in de keuken van haar voormalige school, Heliomare, waar haar avonturen bijna vanzelf werden omgezet in spannende verhalen die ze heeft verwerkt in haar boek. "Ik heb eerst losse ideeën op papier gezet en gedacht: uhm, wat kan ik me hier nog van herinneren, en toen heb ik er dingen bij verzonnen en vervolgens alles uitgetypt."

"Iedereen vraagt nu steeds: 'hoe gaat het met je boek gaat. Komt het al bijna uit?'" Loïs de Bont

Foto: 20-jarige schrijfster met autisme debuteert met eigen boek 'Ijsjes en Zo' - NH Nieuws / Loïs Iglesias

Promotie Op Facebook hebben Loïs en haar moeder een bericht geplaats met de vraag wie het boek willen kopen. En dat zijn er veel. Klasgenoten, vrienden van de hockey en kennissen hebben al interesse getoond. De eerst klanten zijn dus binnen. De verkoop loopt via uitgeverij Boekscout, maar om de promo een extra boost te geven, is Loïs van plan om met een kraampje op hockeyclub Overbos te staan. "Dan kan ik ze persoonlijk signeren." Op de hockeyclub heeft ze haar grootste fans. "Iedereen vraagt nu steeds: 'Hoe het met je boek gaat. Komt het al bijna uit?'"

Volgende boeken Even bijkomen van de hectiek zit er voor Loïs niet in. In haar kamer staan kisten vol met tientallen schriftjes die nog allemaal volgeschreven moeten worden. Maar de eerstvolgende zes boeken liggen in ieder geval al klaar. "Ik hoop dat die er zo snel mogelijk achteraankomen."