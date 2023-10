Politie stuit op geïmproviseerde bom in gestolen auto

De Explosieven Opruimingsdienst heeft bij de Gouden Leeuw in Zuidoost een geïmproviseerde bom onschadelijk gemaakt. Agenten kwamen het explosief eerder die nacht per toeval tegen in een auto die als gestolen stond geregistreerd. De inzittenden zijn gevlucht.

De politie kreeg rond half 3 in de nacht een 'hit' van een ANPR-camera, dat is een camera die kentekens leest. Toen de agenten auto staande wilden houden gingen de verdachten ervandoor. Een poging ze alsnog aan te houden mislukte.

Na inspectie bleek dat er een geïmproviseerde bom in de wagen lag. Deze moest onschadelijk worden gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD).

De auto is in beslag genomen net als een scooter die in de buurt stond. De politie houdt er rekening mee dat de twee voertuigen bij elkaar horen. Maar wat het verband precies is, is nog onduidelijk.

Twee explosies

Dezelfde avond vonden er twee explosies plaats in de stad. Rond kwart voor drie is er een explosief afgegaan aan de Derkinderenstraat. Meerdere ramen zijn door de knal gebarsten. Ook bij de Reinwardtstraat in Oost was het raak. Een raam van een woning en een geparkeerde auto raakten beschadigd. Of het gevonden explosief ook voor zoiets bedoeld was, wordt onderzocht.