Nog een weekend omrijden door afsluiting A9 bij Amstelveen vanwege werk aan Schipholbrug

Wie vorig weekend door werkzaamheden aan de A9 zuchtend en steunend in de file stond, kan overwegen de auto dit weekend te laten staan. Doordat de snelweg tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht het hele weekend in beide richtingen op slot gaat, wordt de hinder dit weekend nóg groter en de reistijd nóg langer.

Waar de A9 vorige week voor anderhalve dag in één richting was afgesloten, gaat de snelweg nu het hele weekend in beide richtingen dicht. Bovendien duren de werkzaamheden langer, waardoor de snelweg vanaf vanavond 20.00 uur tot maandagochtend (9 oktober) 5.00 uur afgesloten zal zijn.

Omleiding

Al het verkeer wordt omgeleid via de A4, A10 en A2. Net zoals vorig weekend, houdt de Rijkswaterstaat de op- en afritten zoveel mogelijk open. Richting Schiphol blijven afrit 4 (Ouderkerk aan de Amstel), 5 (Amstelveen Stadshart) en 6 (Aalsmeer) het hele weekend open. De andere kant op, richting Utrecht, zijn op zaterdag en zondag tussen 7.00 uur en 23.00 uur alleen de op- en afrit Ouderkerk aan de Amstel open.

