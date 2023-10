Henk (63) schoot mooiste plaatje van H'meer, maar prijsuitreiking kwam voor hem te laat

Zonnebloemen in een uitgestrekt polderlandschap: de jury van de fotowedstrijd 'Haarlemmermeer door jouw ogen' vond de foto die Henk van Dijk instuurde de állermooiste. Dat had wethouder van cultuur Marja Ruigrok hem gisteren zelf willen vertellen, maar helaas overleed Henk afgelopen vrijdag op 63-jarige leeftijd. Daarom namen zijn dochters de prijs trots voor hem in ontvangst.

"Dit is voor ons wel een heel mooi moment", vertelt dochter Rémi van Dijk aan NH. "Het is een eerbetoon aan zijn fotografie." Zus Lotte is het daar mee eens: "Deze week is natuurlijk best wel verdrietig en dan is dit toch even iets heel leuks."

"Fotograferen was echt zijn lust en zijn leven" Henks dochter Rémi

Vader Henk was al langere tijd ziek, maar zijn overlijden kwam voor de familie toch nog onverwachts. Hij had besloten om wat minder te gaan werken en meer tijd te nemen voor zijn grote hobby: fotografie. "Dat was echt zijn lust en zijn leven", weet Rémi. Veel van zijn foto's zijn in zijn eigen gemeente Haarlemmermeer genomen. "Hij had meerdere inzendingen gemaakt", vertelt Lotte. Lees verder onder de foto

Foto: Henk van Dijk - Eigen foto

Als verslaggever Celine Sulsters aan de zussen vraagt of ze trots zijn, verschijnt er een grote glimlach op hun gezicht. "Natuurlijk!", zegt Rémi. "Ik denk dat hij het zelf echt hilarisch had gevonden dat wij nu hier staan om zijn prijs in ontvangst te nemen. Dan zou-ie alleen maar zeggen: "'Zie je wel. Ik laat wel even zien hoe dat moet'", lacht ze. Henks familie gaat zijn winnende foto een mooie plaats geven tijdens de herdenkingsdienst dit weekend. Cultuurwethouder en jurylid Marja Ruigrok noemt dat zichtbaar geëmotioneerd 'een mooi eerbetoon'. Ruigrok legt uit waarom Henks foto heeft gewonnen: "We hebben als jury gezocht naar wat nou echt een breed beeld van Haarlemmermeer vertelt, dus waar kan je je van Abbenes tot Spaarndam in herkennen? Dat was deze foto van een polderlint."

De winnende foto van Henk is dit weekend te bewonderen bij Kunstfort Vijfhuizen. Ook de foto's die het nét niet haalden zijn daar te zien.