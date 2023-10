Levensgevaarlijke e-sigaret razend populair onder jongeren

De nieuwe cijfers van het Trimbos-instituut liegen er niet om; de e-sigaret is populair onder jongeren. Het afgelopen jaar heeft één op de vijf jongeren van 12 tot 25 jaar wel eens een e-sigaret of vape gebruikt. En dat is niet het enige slechte nieuws. ''Nog veel erger is dat 69 procent van de jongeren die een vape gebruikt ook gaat roken. Dat is waar we altijd bang voor zijn geweest, dat je zo'n jonge club kinderen te pakken krijgt en megaverslaafd gaat maken'', aldus longarts Wanda de Kanter.

De vape is verkrijgbaar in heel veel verschillende, aantrekkelijke en zoete smaken. Ook het design doet niet vermoeden dat het gaat om een heel schadelijk product. "De tabaksindustrie zegt dat dit product er is om mensen te helpen om te stoppen met roken, maar niets is minder waar. Het zijn opstappertjes voor jongeren, dat zie je aan de smaken, de kleurtjes en de lichtjes", vertelt De Kanter.

Onherstelbare schade

Het roken van een e-sigaret brengt grote gezondheidsrisico's met zich mee. In één vape zit dezelfde hoeveelheid nicotine als in twee pakjes sigaretten. Na het roken van drie vapes kunnen jongeren al verslaafd zijn.

De hoge dosis nicotine heeft ook andere negatieve gevolgen volgens Wanda. "Het zorgt ervoor dat kinderen minder impulscontrole krijgen. De prefrontale cortex wordt onherstelbaar beschadigd. Kinderen worden impulsiever en minder geconcentreerd, en dat blijft."

Onbekende inhoud

Wat er precies in zo'n elektronische sigaret zit, is ook nog onbekend. "Er zit geen bijsluiter bij het product." Wel worden er volgens longarts De Kanter metalen gevonden in de vapes. Naast problemen met de impulscontrole, zien psychiaters ook kinderen met depressies en angst- en paniekstoornissen veroorzaakt door het velen vapen.

Wanda heeft samen met het Trimbos en een grote groep artsen de website Artsen slaan alarm opgezet. Daar kunnen ouders zich informeren over de risico's van de vapes. Daarnaast benadrukt Wanda dat ouders met hun kinderen in gesprek moeten gaan over dit product.