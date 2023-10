Zaanse Sinterklaascomités en antizwartepietendemonstranten maken afspraken

Sinterklaascomités Zaankanters Tegen Racisme (ZaTeRa) en Kick Out Zwarte Piet (KOZP) hebben voor dit jaar afspraken gemaakt dat demonstraties veiliger moeten. Die afspraken worden maandagavond ondertekend.

Leuzen op straat met de tekst 'Zwarte Piet is racisme' en antizwartepietendemonstranten die worden bekogeld met eieren: het is onlosmakelijk verbonden tijdens de verschillende Sinterklaasintochten in de gemeente Zaanstad. Dat moet veiliger, vinden de Sinterklaascomités.

De gemeente Zaanstad laat weten dat het hoog tijd is voor zulke afspraken: "Een veilig Sinterklaasfeest voor alle Sinterklaasvierders en iedereen die er mee te maken krijgt." Want echt veilig was het de afgelopen jaren niet.

Besmeurd met mest

Zo werden er niet alleen leuzen aangebracht op straat in Zaandam, Krommenie, Wormer en Oostzaan. In Westzaan en Zaandam werden demonstranten van actiegroep ZaTeRa bekogeld met een tiental eieren. Ook werd het demonstratievak in Westzaan van tevoren besmeurd met mest.

