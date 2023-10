De kist van museumeigenaar Frans staat al klaar bij tentoonstelling over rouw

"Vroeger was rouw heel bijzonder, daar werd heel veel werk van gemaakt", zegt museumeigenaar Frans Poulain van Museum Grietje Tump in Landsmeer. Om dat te laten zien heeft hij een tentoonstelling over rouw en begraven ingericht. Opmerkelijk: zijn eigen kist staat ook al klaar, midden tussen de andere stukken. Bekijk onderstaande reportage om 'm te zien.

"Als er iemand overleed in 1840 werd de persoon door de buren afgelegd, verzorgd en gekist", zegt Frans. "Dan ging er een oude vrouw door het dorp heen, huilend met de boodschap dat er iemand overleden was. Die kreeg dan een paar centjes."

Vandaag is de opening van de tentoonstelling en wordt er een begrafenis uit 1840 gesimuleerd met karren en paarden. Het zal er waardig aan toegaan, al heeft Frans – ervaren in de uitvaartwereld - z'n bedenkingen bij hoe er tegenwoordig nauwelijks rekening wordt gehouden met rouwstoeten. "Vroeger stonden de mensen keurig aan de kant van de weg en namen hun hoed of pet af. Een enkele keer kan de uitvaartverzorger het verkeer nog wel tegenhouden, maar er is niet veel ontzag meer tegenwoordig."

Het museum is dit weekend geopend van 12.00 tot 17.00 uur, daarna tot en met 23 december op afspraak.