Live NH Sport: wie treedt bij FC Volendam in de voetsporen van Dejan Govedarica?

FC Volendam krijgt vanavond de uitgelezen kans om de rode lantaarn in de eredivisie mee te geven aan FC Utrecht. Zelf wisten de Volendammers dit seizoen nog niet te winnen, maar Utrecht staat er op de voorlaatste plaats bijna net zo belabberd voor. De degradatiekraker begint om 20.00 uur en is live te volgen op NH Radio.

Trainer Matthias Kohler zal vandaag nog wel even moeten puzzelen hoe hij zijn achterhoede in elkaar steekt. Benaïssa Benamar is door zijn rode kaart tegen PSV geschorst, terwijl Xavier Mbuyamba nog altijd niet inzetbaar is. Of aanwinst George Cox klaar is om zijn eerste minuten te maken, is niet duidelijk. Verder zijn er diverse spelers die niet helemaal fit zijn.

Bij Utrecht staat sinds een aantal weken Ron Jans als trainer aan het roer. Dat Jans niet kan toveren bleek vorige week toen zijn ploeg ook tegen het gepromoveerde Almere City FC (0-2) onderuit ging. Desondanks is het uitvak vanavond met vierhond fans stijf uitverkocht. Na de rellen van vorig seizoen in Volendam geldt voor hen de verplichte buscombi.

Dejan Govedarica

De laatste keer dat Volendam in eigen stadion won van Utrecht is meer dan 25 jaar geleden. Op 25 mei 1997 werd het 5-2, mede dankzij een hattrick van Dejan Govedarica. Opvallend genoeg verdubbelde de Serviër in de laatste wedstrijd van dat seizoen daarmee zijn doelpuntentotaal van drie naar zes goals.

