Blaricummermeent heeft nieuwe wijkvereniging: "We willen verbinden"

De nog best wel nieuwe wijk Blaricummermeent heeft met de oprichting van Blaricum Meent Het een gloednieuwe wijkvereniging. De oprichters hebben niet de bedoeling om alleen maar te mopperen op zaken die aandacht verdienen; de vereniging is meer bedoeld als schakel tussen de nieuwe wijk en de lokale politiek. Dat er behoefte is aan een wijkvereniging blijkt uit het feit dat binnen een week 200 bewoners zich hebben aangemeld.

Na de oplevering van de nieuwe wijk Blaricummermeent merken de bewoners dat de aandacht van de lokale politiek meer 'verlegd is naar andere zaken'. Het park wordt minder goed onderhouden en sommige wensen uit de buurt worden niet goed gehoord.

Verbinden

Ook voelen de bewoners zich soms 'wat op afstand staan' van het dorp Blaricum. En de wens is juist om meer verbinding met andere delen van het dorp op te zoeken. De behoefte aan een wijkvereniging is hierdoor dus gegroeid en deze werd in oktober dan ook een opgericht door de huidige drie bestuurders.

Menno van der Veen is voorzitter van Blaricum Meent Het en legt uit dat de vereniging niet opgericht is om te mopperen op de gemeente. "We willen proactief zijn en met een positieve instelling zorgen voor meer verbinding in de wijk", vervolgt Van der Veen. Ook is er de wens om een schakel te zijn tussen bewoners en politiek. Er spelen wel wat zaken die de aandacht van Blaricumse bestuurders verdienen.

Informatiecentrum

Zo houdt de verenging nu onder andere dossiers bij van de HOV-plannen, het Stichtse Strandje, ook wel bekend als Blaricum Beach, en van het park in de buurt. Deze laatste is lange tijd veronachtzaamd door de gemeente, vindt Van der Veen.

Het onderhoud werd eerst verricht door het projectbureau van de gemeente, wat gevestigd was in de wijk zelf maar inmiddels verdwenen is. Hiermee is ook het onderhoud van het groen minder geworden. Tot tevredenheid van veel mensen is dit onderhoud weer opgepakt, maar Van der Veen vraagt zich wel af of hetzelfde niveau van een aantal jaar geleden gehaald gaat worden.

Stokje ervoor

Wat betreft het strandje willen zowel bewoners van de Blaricummermeent als de lokale politiek dat er een mooi strandpaviljoen komt. Korte tijd heeft er zoiets gestaan, maar Vereniging Vrienden van het Gooi heeft er een stokje voor gestoken.

De vereniging vindt dat het stukje natuur daar met rust moet worden gelaten of moet worden aangepast binnen de huidige wetgeving en regels voor de natuur. Van der Veen erkent de belangrijke rol van Vrienden van het Gooi in verband met natuurbehoud, maar vindt ook dat er beter naar de wensen van bewoners geluisterd zou kunnen worden.

Samen sta je sterker

Het uiteindelijke duwtje in de rug om over te gaan tot oprichting van de vereniging is het Eteck-dossier. Bewoners van de Blaricummermeent hebben te maken met een monopolist die gaat over de warmtevoorziening en deze blijkt de prijzen significant te hebben verhoogd. Ook klaagt de buurt over slechte communicatie en bereikbaarheid van de organisatie. Aan reacties op sociale media is te lezen dat dit de gemoederen behoorlijk bezighoudt.