Wéér gewonde bij steekpartij op straat in Amstelveen, nog niemand opgepakt

Bij een steekpartij in Amstelveen is gisteravond op straat een man gewond geraakt. Dat gebeurde rond 21.15 uur aan de Sportlaan, ter hoogte van het tankstation.

Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht, zegt een politiewoordvoerder tegen NH. Volgens getuigen is hij in zijn arm geraakt, maar dat kan de politie niet bevestigen. "Dat is daderinformatie, maar hij is in ieder geval buiten levensgevaar."

De politie zette de plek van de steekpartij af en deed sporenonderzoek. Ook is in de directe omgeving gezocht naar de verdachte, maar die is nog niet aangetroffen.

Over het motief is nog niets bekend, maar volgens getuigen ging er mogelijk een ruzie aan de steekpartij vooraf.

Eerdere steekpartij

Het slachtoffer is niet de eerste gewonde bij een steekpartij in Amstelveen deze week. Afgelopen maandag werd aan de Orion, vlakbij winkelcentrum Middenhoven, een man in zijn hand en pols gestoken. Hij zou iets hebben gezegd over het gedrag van de verdachten in wijkcentrum De Meent, waarna een van de twee een mes trok en uithaalde.