Hotelbranche voelt gevolgen Weesperknip nog steeds: "We praten met gemeente over reputatieschade"

De veelbesproken verkeersproef met de knip op de Weesperstraat hield de stad flink bezig gedurende de zes weken dat deze werd uitgevoerd. Nu, tien weken later, is het chagrijn en het onbegrip bij ondernemers in de binnenstad nog altijd niet weggenomen. Ze balen van de opgelopen schade en vrezen negatieve impact op lange termijn.

Sinds maandag 12 juni was de drukke Weesperstraat zes weken lang met een slagboom afgesloten voor doorgaand autoverkeer tussen de Nieuwe Herengracht en de Nieuwe Keizersgracht. De straat was alleen 's nachts open tussen 23.00 en 6.00 uur. Hetzelfde gold voor de Anne Frankstraat, de Hoogte Kadijk en de Kattenburgergracht. De proef in de Weesperstraat werd uitgevoerd om de veiligheid, leefbaarheid en het verkeer te onderzoeken.

Ook de impact op verschillende andere vlakken, zoals luchtkwaliteit en geluid werden getoetst. Ondernemers voelen zich te weinig meegenomen in het geheel, want zo claimen ze: de impact op hen was enorm.

Te beginnen bij de Beurs van Berlage, waar zij zien dat congressen in de stad onder druk staan. Het kost directeur Marcel Schonenberg geen enkele moeite om een, voor hem exemplarisch voorbeeld te noemen van de gevolgen van de knip. "Ik herinner mij het meest dat een delegatie naar ons op weg was en die is halverwege omgedraaid omdat we gewoon niet bereikbaar waren", geeft hij aan. "Dat is dan een incident, maar ook een teken aan de wand. Dat zorgt ervoor dat we ook vandaag nog vragen krijgen, zeker als je jaren van tevoren al besluit over een congres."

Zware weken

Het levert volgens hem een onrustige situatie op die voor de Beurs "ongelooflijk negatief" is. Naast de invloed op congressen, zijn ook de hotels tijdens de periode van de Weesperknip geraakt. "Het was een dramatische tijd voor ons", blikt Emmy Stoel, directeur van The Grand, terug. "Het waren zes hele zware weken met heel veel klachten: gasten die vluchten gemist hebben, treinen gemist hebben, heel lang in de auto hebben gezeten voordat ze ons hotel konden bereiken, als ze ons hotel al konden bereiken. Net zoals in de overige hotels in Amsterdam Oost en het Centrum, heeft het vergaande gevolgen gehad voor ons."

En ook in Hotel Krasnapolsky was de impact voelbaar. De eigen parkeerplekken, 150 stuks, bleven grotendeels leeg. "We hebben in die zes weken een duidelijk verlies in omzet gedraaid", vertelt directeur Arne Heuwekemeijer. "Refererend naar normale maanden hebben we zo'n 40 tot 50 duizend euro minder verdiend aan parkingomzet. Een substantieel bedrag voor een test van zes weken."