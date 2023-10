Tweede explosie in dezelfde Hoofddorpse straat in minder dan een week: "Gigantische knal"

Bij een woning in de Hoofddorpse Kelloggstraat is gisteravond een explosie geweest. Het is de tweede explosie in die straat in een tijdsbestek van zes dagen.

Foto: Tweede explosie in Kelloggstraat Hoofddorp - VLN Nieuws

De explosie vond gisteravond rond 20.45 uur plaats, bevestigt een politiewoordvoerder. Over gewonden en schade kan hij nog niets zeggen, maar afgaande op foto's van het politieonderzoek lijkt dat mee te vallen. Een buurtbewoner spreekt van 'een gigantische knal' in de straat. "Ik ben naar buiten gegaan, maar ik heb niks gezien", vertelt de man aan NH. Eerdere explosie in de straat Afgelopen zondag richtte een explosie flinke schade aan bij een woning in dezelfde straat. Bij een huis iets verderop werd een (vermoedelijke) vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. De ontploffing in de hal veroorzaakte flinke schade aan de voordeur. Het is nog niet bekend of er een verband tussen de explosies is, maar de politie onderzoekt dit wel, laat de politiewoordvoerder weten.

Lees ook Haarlemmermeer Grote schade aan woning Hoofddorp na vermoedelijke vuurwerkbom

Afgelopen maandag werd ook een woning in de Thomas Morelaan in Hoofddorp bestookt met vuurwerk, waarmee het aantal ontploffingen in Hoofddorp in de afgelopen week op drie staat. De ontploffing blies de brievenbus uit de voordeur, die daardoor in het grasveld voor de woning belandde. Gisteren maakte de politie bekend dat er voor die ontploffing een 17-jarige jongen is aangehouden. Uit onderzoek van de politie is inmiddels gebleken dat de opgepakte jongen en de bewoner van de woning elkaar kennen en mogelijk ruzie hebben. Voor de eerdere explosie in de Kelloggstraat is voor zover bekend nog niemand opgepakt.