Onrust voor en na wedstrijd AZ - Legia Warschau: bewusteloze ME'er en twee aanhoudingen

Zowel voor als na de wedstrijd gisteravond van AZ tegen het Legia Warschau is het onrustig geweest rond het stadion in Alkmaar. Fans van de Poolse club bestormden vooraf de toegangspoort van het uitvak. Een politieagent van de Mobiele Eenheid (ME) raakte hierbij bewusteloos. Na de wedstrijd zijn twee aanhoudingen verricht bij de spelersbus, dit zijn volgens Poolse media spelers van Legia Warschau.

De politie meldt dat de aanhangers van Legia veel geweld gebruikte tegenover stewards en agenten voorafgaand aan de wedstrijd. "Ter bescherming van de eigen veiligheid en die van de stewards is traangas gebruikt", schrijft de politie in een persbericht. Enkele aanhangers wisten pepperspray en wapenstokken af te pakken van de ME.

De bewusteloos geraakte ME'er kon na behandeling niet verder. De ongeregeldheden zorgden ervoor dat een aantal bezoekers zonder kaartje of controle van het kaartje naar het bezoekersvak gingen.

'Spelers opgepakt'

Na de wedstrijd zijn twee aanhoudingen verricht bij de spelersbus, volgens Poolse media zou het om spelers gaan uit team van Legia Warschau. Op beelden die online rondgaan is te zien dat twee spelers worden meegenomen door de politie.

Eerder had Alkmaar al besloten dat fans van Legia Waschau niet in de binnenstad mochten komen vanwege de voorbereiding van de viering van het Alkmaars Ontzet. De omgeving van het station in Alkmaar en het stadion werd door de burgemeester aangewezen als veiligheidsrisico gebied, omdat de aanhangers van Legia vuurwerk bij zich hadden en de afspraken niet werden nageleefd. Dat betekent dat er in deze gebieden preventief gefouilleerd mocht worden.