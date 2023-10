Ouderen mozaïeken voor slachtoffers aardbeving Marokko: "Ik hoop op veel geld, het is nodig"

Bewoners van woonzorgcentrum De Makroon zijn af weken druk bezig met mozaïeken voor Marokko. Toen zij begin september hoorden van de aardbeving besloten de ouderen om de handen uit de mouwen te steken. Via Marktplaats zal het mozaïek aan de hoogste bieder worden geveild. Het kunstwerk hangt deze hele maand in het De La Mar.

Het is niet de eerste keer dat bewoners van de Makroon zich inzetten. Eerder schilderde ze gezamenlijk De Nachtwacht na voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne . Evelien Zoete, activiteitenbegeleider bij De Makroon, benadrukt de symboliek van het mozaïek: "Zo draagt iedereen letterlijk zijn steentje bij."

Het kunstwerk is gemaakt in de centrale hal van De Makroon. Hier kwamen de afgelopen weken elke dag bewoners en bezoekers langs om tegeltjes te brengen en verhalen te delen. Activiteitenbegeleider Evelien heeft ook een Amsterdamse tegelboer gevraagd om een donatie, die reageerde enthousiast. Ze mocht komen uitkiezen waar ze nog tekort aan had.

Onder leiding van een driekoppige band en een handvol vrijwilligers reden de bewoners van de Makroon vandaag richting het De La Mar. Het kunstwerk is tot eind deze maand te zien in het theater. Biedingen lopen via Marktplaats en de opbrengst van het kunstwerk gaat naar giro 6868. Bij de opening vandaag werd al flink geboden, tot verrassing van een van de makers. "Het is toch onvoorstelbaar hoeveel je bij elkaar krijgt."

Mocht het weer nodig zijn dan staan de bewoners open voor een nieuw project. Een bewoner ziet wel ruimte voor verbetering: "Ja, ik vind het prima zo. Alleen volgende keer wel een groter orkest"