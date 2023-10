Trouwstoet van de weg gehaald wegens asociaal rijgedrag

De politie kreeg halverwege de middag een flink aantal meldingen over de asorijders. Ze werden gezien in Bos en Lommer, op de Haarlemmerweg en later op de A10 Zuid. De stoet negeerde onder andere meerdere rode stoplichten, slingerde en reed dwars door de berm en over fietspaden.

Op een video die AT5 kreeg toegestuurd, is te zien hoe verschillende automobilisten over het fietspad naast de Haarlemmerweg rijden. Op enig moment rijden ze door de berm weer de weg op. Ook is te zien hoe verschillende motorrijders slingerend over de weg rijden en vervolgens een rood verkeerslicht negeren.

De politie meldt dat verschillende deelnemers uit de trouwstoet op de bon zijn geslingerd. Ook worden stelt de politie beelden veilig om andere overtreders alsnog te kunnen opsporen.