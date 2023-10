Actiepartij pleit voor nieuwe naam Prins Bernhardlaan: 'Niet eren met straatnaam'

Moet de Haarlemse Prins Bernhardlaan een nieuwe naam krijgen? De Actiepartij vindt van wel, na het nieuws over de lidmaatschapskaart van de nazipartij, die in het archief van de prins is gevonden. Vanavond wordt de toekomst van de belangrijke toegangsweg besproken in de gemeenteraad.

De Actiepartij - de kleinste coalitiepartij in het Haarlemse college - grijpt de behandeling van de plannen voor de Prins Bernhardlaan aan om vragen te stellen over de straatnaam. Raadslid Danny van Leeuwen: "Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat prins Bernhard wel degelijk een lidmaatschapskaart had van de NSDAP, de Duitse nazipartij van Hitler. Dat heeft de prins altijd ontkend, maar dit zijn niet de eerste berichten over Bernhard. Het is eerder een bevestiging van wat we al wisten."

Een groot deel van de rijstroken is sterk verouderd en moet worden vervangen. De gemeente grijpt die kans aan om de weg veel groener te maken. In de middenberm komt een systeem om regenwater goed op te vangen. Bovendien moeten voetgangers en fietsers op meer plekken veilig kunnen oversteken.

De commissie Beheer van de Haarlemse gemeenteraad buigt zich vanavond over de plannen om de Prins Bernhardlaan drastisch aan te pakken. De grote doorgaande weg tussen de Amsterdamsevaart en Schalkwijk is een belangrijk onderdeel van de ring om Haarlem.

"Ik vraag me af of je zo iemand nog moet eren met een straatnaam", vervolgt Van Leeuwen. "Wij zijn geen partij die na ieder nieuwsbericht meteen raadsvragen stelt. Ik vind dat we moeten wachten tot het moment dat de archieven van Bernhard openbaar zijn, volgend jaar. Daar zou uit kunnen blijken dat hij destijds gedwongen werd, maar daar lijkt het niet op. Als het dan onomstotelijk vaststaat, moet de straatnamencommissie in Haarlem maar met een advies komen. De herinrichting van de Prins Bernhardlaan is pas in 2025 klaar. Dat zou een mooi moment zijn voor een andere straatnaam. Wij komen zelf niet met een suggestie."

Volgens de Actiepartij is de vraag over de straatnaam geen kwestie van politieke kleur. Van Leeuwen: "Het gaat niet om voor of tegen de monarchie. Het gaat erom dat je geen straten vernoemt naar iemand met zo'n verleden. Laten we onszelf die dienst bewijzen."