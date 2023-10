OM wil celstraf, leerstraf en werkstraf voor overval op snackbar door drie tieners

Buurtbewoners zetten in de dagen na de overval een crowdfundingsactie op om zo de snackbareigenaren te helpen. Dat leverde honderden euro's op.

Na de overval wisten de daders (die een mondkapje en/of capuchon droegen) te vluchten. Ondanks een Burgernetactie werden ze niet meer gevonden. Nadat er bewakingsbeelden van de daders waren gedeeld, en een van de jongeren zich meldde, volgden er aanhoudingen.

De verdachten zijn drie jongens uit Den Helder die vorig jaar september tijdens de overval op de snackbar in de Helderse Visbuurt 15 en 16 jaar oud waren. Twee van hen bleken naderhand inderdaad een wapen te hebben; bij de een ging het om een veerdrukwapen, de ander had een niet van echt te onderscheiden neppistool in huis, wat ook verboden is.

Eis

Tegen alle drie de verdachten is jeugddetentie van 90 dagen en een werkstraf van 140 uur geëist. De tweede verdachte (die 16 jaar was toen de overval plaatsvond, red.) krijgt er ook nog een leerstraf van 20 uur bij, als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Zijn proeftijd zou, zo wil het OM, ook twee jaar moeten duren, in plaats van één jaar bij de andere verdachten.

De rechter doet over twee weken uitspraak.