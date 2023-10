Jongeren op fatbikes in Hilversum vormen gevaar, maar: "Niet de meerderheid van fietspadgebruikers"

Jongeren op fatbikes zorgen in Hilversum voor serieus gevaar op de fietspaden. Ook in de mediastad scheurt menigeen door de gemeente, zo constateren burgemeester en wethouders. Maar in het algehele beeld steekt deze groep er zeker niet met kop en schouders bovenuit, blijkt uit antwoorden op vragen van de lokale PvdA, die zich serieus zorgen maakt.

“We zien dat er nauwelijks wordt opgetreden tegen het opvoeren van fatbikes en andere hippe e-bikes. Je schrikt je lam als er zo’n twaalfjarige op een supersnelle e-bike langs je heen scheert", stelde de sociaaldemocraat eind juli. Hij pleit ook voor maximumsnelheid van 20 kilometer per uur op de fietspaden. Dat vergroot de veiligheid in zijn optiek.

Eind juli uitte raadslid Joop Lahaise al zijn zorgen over de elektrische fietsen die volgens hem voor de nodige onveiligheid zorgen op de Hilversumse (fiets)paden. Dat was ver voordat naar buitenkwam dat groepen jongeren op fatbikes in onder meer Haarlem en Bennebroek mensen terroriseren .

Volgens het Hilversumse college zorgen jongeren op een fatbike zeker voor het nodige gevaar, maar dat is niet meer of minder dan anderen. "Echter zijn deze gebruikers niet de meerderheid van de fietspadgebruikers", geven burgemeester en wethouder meteen mee.

Het overgrote deel van de fietsers in Hilversum rijdt normaal. In het algehele beeld is de situatie qua hardrijders die het niet zo nauw nemen met de verkeersveiligheid van zichzelf en een ander niet schrijnend. De politie hoeft niet (extra) te gaan handhaven en er zijn ook geen fatbikes in beslag genomen, zegt de gemeente. In een jaar tijd zijn er zes waarschuwingen gegeven en even zoveel bekeuringen uitgedeeld aan mensen op een e-bike dan wel fatbike.

Vervuilde cijfers

Daar hoort wel een maar bij: "De cijfers zijn vervuild", merkt het college op in de beantwoording. "De processen-verbaal worden nog niet eenduidig geregistreerd. Het aantal kan daarom ook hoger liggen. Ongevallen met elektrische fietsen worden niet separaat geregistreerd", is de verduidelijking.

Wel is het zo dat de snelle elektrische fietsen de aandacht hebben in het raadhuis. Verkeerswethouder Bart Heller is bezig met nieuw beleid (Agenda Fiets). Daarin kijkt de gemeente naar de mogelijkheden en de noodzaak om snelheidsbeperkende maatregelen te treffen. Op de fietspaden moet het veilig zijn en blijven voor alle gebruikers.