Alkmaarse burgemeester wil dat explosies stoppen, eentje blijkt 'vergisbom'

Na een zevental explosies in de afgelopen drie weken luidt de Alkmaarse driehoek de noodklok. Ze doen een dringende oproep: ze hebben hulp van bewoners nodig om de daders op te sporen. Dat komt in ieder geval deels omdat alles erop wijst dat een van de explosies een 'vergisbom' bleek te zijn.

"We maken ons zorgen", zegt Ellen Zentveld, teamchef van de politie in Alkmaar in een persbericht. "Tot nu toe is er sprake van alleen materiële schade, maar de kans op letsel is groot", waarschuwt ze.

Een van de explosies, aan de Koedijkerstraat afgelopen dinsdag, is volgens de driehoek zeer waarschijnlijk bij het verkeerde pand geplaatst. Daardoor is er sprake van een zogeheten 'vergisbom'.