Weggooien of repareren? Spijkerbroek leeft langer door Haarlemse Fair Fashion

Ruilen, knippen of vermaken. Daar draait het om bij pop-up store Fair Fashion. In het kader van de Dutch Sustainable Fashion Week opende de winkel vandaag haar deuren. De Haarlemse Carien Reinking helpt mee in het pand op de Gedempte Oude Gracht om iedereen die zijn of haar kleren een langer leven wil geven met advies bij te staan.

"Als je ziet hoeveel kleren niet meer worden gedragen, hoeveel verdwijnt in de woestijn van Zuid-Amerika of in de rivieren van Afrika. Het is afschuwelijk om die beelden te zien", verklaart Carien haar inzet voor Fair Fashion. In de winkel kan kleding worden geruild en vermaakt. "Het is de bedoeling dat je het zelf doet maar als het niet lukt, help ik je", lacht Carien, die aangeeft dat klanten ook met kapotte kleding naar de winkel kunnen komen om het daar te maken. "Wij geven de komende maand workshops zodat mensen zelf aan de slag kunnen."

Naast het ruilen en repareren van kleding dient de winkel ook een ander doel. "Het moet mensen bewuster maken dat het anders kan. Hoe gaan we om met onze textiel en onze kleding", vertelt de Haarlemse wethouder Robbert Berkhout die de locatie opende. "Ik heb wel eens het idee dat mensen geen goed beeld hebben bij ons doel om in 2040 volledig circulair te zijn. Hier zie je laagdrempelig waar het om gaat. Heb je een kapotte spijkerbroek laat je die dan maken? Of koop je een nieuwe?"

"Ik voel mij heel erg schuldig over de vervuiling die dat veroorzaakt" Sophie le Noble student INholland

Om die boodschap uit te dragen hebben meerdere studenten van Inholland een expositie gemaakt rondom de R ladder. "De R lader bestaat uit zes treden, die naar een beter milieu leiden", legt student Sophie le Noble uit.

Foto: R-Ladder - Rijks dienst voor ondernemend Nederland