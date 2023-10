Vier vragen over zonnepanelen op 1.200 huurhuizen in Velsen, te beginnen met Santpoort

Welke woningen krijgen als eerst zonnepanelen?

Huizen in Santpoort-Noord zijn het eerst aan de beurt. En daarna daken in de rivierenbuurt en het centrum van IJmuiden. Daarmee komt leverancier Sungevity het eerste jaar wel door, verwacht woningbedrijf Velsen: de komende vier jaar moeten er elk jaar 300 Velsense daken van zonnepanelen worden voorzien.

"En misschien gaan we daarna nog door, maar dat zien we dan wel", laat Jeroen van den Hoorn weten. Hij is duurzaamheidsadviseur bij Woningbedrijf Velsen.

Waarom als eerst op die plekken?

Daar heeft de woningcorporatie blokken met tientallen huizen staan, wat het makkelijker maakt om er snel en veel tegelijk aan te pakken. Bovendien staan veruit de meeste van de 4.600 woningen van de woningcorporatie in IJmuiden. Dat kan je op de afbeeldingen hieronder zien, of op deze kaart van de Metropoolregio Amsterdam.

"En in dit project pakken we de gezinswoningen aan en niet de flats, daar verzinnen we later iets voor", zegt Van den Hoorn. Die vereiste maakt bijvoorbeeld de flats aan de Gildenlaan in Velsen-Noord of de huurwoningen in Velsen-Zuid ongeschikt.

Zie hier twee kaarten van de gemeente Velsen die in het lichtblauw de huurhuizen van Woningbedrijf Velsen laat zien. Tekst loopt door.