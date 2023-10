Korte staking medewerkers Volkskrant, Parool en Trouw: "Inflatie hakt er echt in"

Medewerkers van DPG Media legden vandaag korte tijd hun werk neer. Bij het DPG-gebouw in het centrum eisten medewerkers van onder meer de Volkskrant, Het Parool en Trouw een structurele loonsverhoging van tien procent, als correctie voor de inflatie.

"Ik merk het absoluut", zegt een vrouw die als freelancer voor Trouw werkt. "De afgelopen anderhalf jaar zijn heel veel dagelijkse kosten natuurlijk gestegen. Als je niet zo heel veel verdient, dan hakt dat er echt in." Volgens Wais Shirbaz van journalistenvakbond NVJ is zij niet de enige met deze zorgen. "Het koopkrachtverlies van tien procent betekent een loonverlies van een maand. Dan is het logisch dat je moeite hebt met rondkomen", aldus Shirbaz.

'Voelt voorbarig'

DPG Media zegt tegen AT5 dat de korte staking van de medewerkers als 'voorbarig' voelt, omdat de cao-onderhandelingen voor de branche volgende week starten. DPG zegt 'goede hoop te hebben dat er een nieuwe cao komt die voor alle medewerkers passend is'.

En of Amsterdammers bij verdere stakingen uiteindelijk moeten vrezen voor hun dagelijkse krant? "Ik hoop dat het niet zover komt", zegt Shirbaz, "maar dat is echt afhankelijk van de volgende zet van de werkgevers. Het is niet uit te sluiten."