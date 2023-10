Spoeddebat over discriminatie: "Breed probleem in de gemeente Amsterdam"

Racisme en discriminatie door leidinggevenden komt op grote schaal voor bij de gemeentelijke dienst Werk, Participatie en Inkomen (WPI). Dat was de boodschap van een anonieme brandbrief namens bijna 200 medewerkers -allen van buitenlandse afkomst- van de dienst die onlangs naar de gemeenteraad is gestuurd. Daarop vroeg bijna de hele gemeenteraad een spoeddebat aan. Het debat was vanmorgen .

Vrijwel alle partijen zeggen erg geschrokken te zijn en eisen dat de onderste steen boven komt in deze kwestie. Marcella Perdok van Lijst Ahmadi-Veldhuyzen herkende de situatie en sprak emotioneel uit eigen ervaring; vroeger liep ze stage bij de afdeling WPI. “Ik had me uitgesproken over iets wat blijkbaar niet mocht en kreeg een nietmachine naar mijn hoofd gegooid. Met mijn klacht werd niks gedaan.”

"Er worden vernederende uitspraken gedaan over ons uiterlijk. Zij schreeuwen stelselmatig tegen ons, vaak in het bijzijn van andere medewerkers. Zij kleineren ons stelselmatig, vaak in het bijzijn van andere medewerkers. Wij moeten ons mond houden. Een aantal van ons is zelfs uitgescholden voor aap", wordt er geschreven in de brandbrief.

Wethouder Hester van Buren erkende dat racisme, discriminatie en uitsluiting in de gemeentelijke organisatie voorkomt. “We weten dat het niet alleen bij deze directie plaatsvindt, ik voel me hier als wethouder Personeel en Organisatie daar ook verantwoordelijk voor,” zei ze vanmorgen.

De signalen over racisme en discriminatie zijn al eerder bij de gemeente binnengekomen. “Deze anonieme brief betekent niet dat het nieuw is, helaas. We weten dat dit niet alleen bij deze directie plaatsvindt. Ik voel me hier verantwoordelijk voor. Daarom zit ook niet wethouder Groot-Wassink (Sociale Zaken) hier, dat is omdat het breder in onze organisatie speelt. We zijn nog lang niet de inclusieve organisatie die we willen zijn. Er komt racisme, discriminatie en uitsluiting voor in de gemeente Amsterdam. Helaas. We zijn een afspiegeling van de maatschappij en we willen hier meer grip op krijgen," sprak de wethouder.

Onderzoek

Van Buren vertelde ook dat er momenteel al een groot landelijk onderzoek, waar Amsterdam als enige grote gemeente aan meedoet, gedaan wordt naar racisme en discriminatie. De wethouder verwacht binnenkort de resultaten. "Maar ik heb de tussenresultaten gezien en daar ben ik ook van geschrokken." In november zullen de uitkomsten van die onderzoeken in de gemeenteraad worden besproken.

De gemeente gaat nog dit najaar twee externe vertrouwenspersonen aanstellen. Daarnaast zal een extern bureau onderzoek doen naar de meldingen in de brief en advies geven over hoe de gemeente beter om kan gaan met meldingen van racisme en discriminatie op de werkvloer.

Van Buren wil ook contact zoeken met de briefschrijvers. “Dat het anoniem gemeld is, maakt het lastig om goede nazorg te bieden.”