Moet de Prins Bernhardstraat een nieuwe naam krijgen?

De originele lidmaatschapskaart van de NSDAP van Prins Bernhard is gevonden. Daarmee is officieel bewezen dat de prins lid is geweest van de partij van Adolf Hitler. Moeten alle Prins Bernhardstraten, - fondsen, -bruggen en - pleinen nu een nieuwe naam krijgen? NH-verslaggever Wiesje Hillen ging met die vraag naar de Prins Bernhardstraat in Hilversum.

Prins Bernhard heeft tot zijn dood verklaard geen nazi te zijn. Hij heeft altijd ontkend partijcontributie betaald te hebben en verklaarde niet in het bezit te zijn geweest van een lidmaatschapskaart. Het tegendeel is nu echt bewezen door deze vondst van Flip Maarschalkerweerd, de oud-directeur van het Koninklijk Huisarchief. Hij vond de NSDAP-lidmaatschapskaart op het paleis Soestdijk in het privéarchief van de prins.

De vermoedens dat de Bernhard lid was van deze omstreden partij waren al groot. In 1996 is er al een kopie gevonden van zijn lidmaatschapskaart in de Verenigde Staten. Ook werd er correspondentie over de opzegging van het lidmaatschap uit 1936 gevonden. Desondanks bleef de prins ontkennen.

Verbazing

Historica Annejet van der Zijl meldt aan de NOS verbaasd te zijn over de vondst. "Er zijn genoeg open haarden op Soestdijk, lijkt mij. Ik kan niet anders concluderen dan dat hij toch wel hechtte aan die periode in zijn leven", zegt ze. "Hij is ook altijd heel trouw gebleven aan vrienden uit die tijd die overtuigd nazi's waren en heeft altijd de vriendschap onderhouden."

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft het bestaan van de NSDAP-lidmaatschapskaart van de prins bevestigd. Toch liet demissionair premier Rutte gisteravond weten dat er voorlopig geen onderzoek komt naar het oorlogsverleden van Prins Bernhard.