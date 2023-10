Ouders willen antwoorden van Bloemendaal over fatbike-bende, maar krijgen nul op rekest

Drie bezorgde ouders melden zich vanmorgen op het gemeentehuis van Bloemendaal. Ze verwachten de burgemeester te spreken over de onrust rond de fatbike-bende. Hiervoor hadden ze op Facebook een uitnodiging gelezen. Maar verder dan de receptie komen ze deze ochtend niet. Het blijkt een misverstand te zijn. Er is alleen een gesprek met direct betrokkenen, die meer over hun ervaringen kunnen vertellen. De kersverse waarnemend burgemeester Ankie Broekers-Knol wil op deze manier een goed beeld krijgen.

De ouders uit Bennebroek en Zandvoort krijgen dus niet het luisterend oor waar ze naar verlangen. "Echt balen, ik heb speciaal een paar uurtjes vrij genomen'', zegt de man, die bijval krijgt van een plaatsgenoot. ''Lekker dan, ik heb een paar afspraken moeten verzetten om hier te kunnen zijn. En dan krijg je dit.'' Beide Bennebroekers willen anoniem blijven. Angst Mira Schrijnemaekers uit Zandvoort wil haar verhaal wél met naam en toenaam vertellen. Ze woont met haar twee kinderen in Zandvoort, waar het relatief rustig is. "Maar ik weet ook dat ze regelmatig in Haarlem. Bloemendaal en Bennebroek komen." "De verhalen die ik van ze hoor als ze daar zijn geweest, zijn niet fijn'', gaat Mira verder. Volgens haar zit de angst er goed in bij haar kinderen. "Ze stippelen vooraf precies uit hoe ze het beste kunnen fietsen. Mijn jongste zoon heeft de afgelopen dagen een paar nare dingen meegemaakt. Ik heb de politie daarover geïnformeerd. Daar waren ze blij mee.'' Kijk hieronder naar een verslag van het bezoek van Mira aan het gemeentehuis van Bloemendaal.

Fatbike-ouders - NH Nieuws

"Het is al een jaar aan de gang. Zwaar vuurwerk, vernielingen zijn aan de orde van de dag" Ouder uit Bennebroek