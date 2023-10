Woonzorgpact moet enorm probleem met vergrijzing in West-Friesland aanpakken

"Als we niets doen krijgen we rampen achter de voordeur." De boodschap van bestuurder Frido Kraanen van zorgorganisatie Omring is helder. West-Friesland vergrijst gemiddeld veel harder dan de rest van Nederland. Daarom hebben verschillende organisaties de handen ineengeslagen om de regio meer toekomstbestendig te maken.

De cijfers liegen er niet om. In 2030 stijgt het aantal 75+-ers in de regio met meer dan de helft (55%). Ter vergelijking in de rest van Nederland is dat 40%. Tegen die tijd is 13% van de 219.000 West-Friezen dan ouder dan 75 jaar. En als de regio daar niet snel op inspeelt, brengt dat de nodige problemen met zich mee. "Dan hebben we geen verpleeghuisplekken meer beschikbaar en wonen mensen in huizen die niet geschikt zijn om goede zorg te leveren", aldus Kraanen die ook voorzitter van het Westfries Woonzorgpact is.

Hulp bij langer thuiswonen

Helemaal nieuw is het verhaal niet. Al langer wordt er vanuit verschillende kanten gewaarschuwd. Bijvoorbeeld door de stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil. In 2021 boden ze in Hoorn al een manifest aan om de gemeenten wakker te schudden.

Het Westfries Woonzorgpact moet nu verandering brengen. Een samenwerking tussen onder meer zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en woningcorporaties. "Eigenlijk doen we twee dingen", legt de zorgbestuurder uit. "Hoe kunnen we langer thuiswonen mogelijk maken. En wat voor soort woningen gaan we maken."

2.200 nieuwe seniorenwoningen nodig

In totaal moeten er in 2030 ruim 2.200 nieuwe ouderwoningen worden gebouwd. En daar zit wel een wensenlijst aan vast. Bij voorkeur dicht bij faciliteiten, zoals een supermarkt en ook zodat mensen bij elkaar kunnen komen. "Het moet realistisch zijn om dit voor elkaar te krijgen. Juist in tijd van schaarste is het belangrijk om de juiste prioriteiten te stellen. Dus onze oproep is ook: Als je kan bouwen, maar niet alles, bouw dan in ieder geval ouderenwoningen. Anders hebben we een probleem."

Het is een verhaal dat Wim van Hilten uit Westerblokker ook aanspreekt. Als lid van de stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil vindt hij het belangrijk dat er ook naar het welzijn van mensen wordt gekeken en ze niet vereenzamen.

Bewustwording

Daarnaast benadrukt hij bewustwording creëren bij ouderen. Zelf 75 jaar oud, weet hij het als geen ander. "Ik heb daar wel over nagedacht. Wij hebben onze woning aangepast zodat we beneden kunnen leven. Maar ik weet ook dat sommige aanpassingen in ons huis niet mogelijk zijn en dat je dan wat anders moet. Over dat soort dingen moet je wel nadenken. Nog steeds zie ik veel, dat mensen toch worden overvallen en pas als de noodzaak er is erover gaan nadenken."

Hij weet als geen ander hoe moeilijk het was de uitdagingen rondom vergrijzing op de agenda te krijgen. Toch heeft hij vertrouwen in het Westfries Woonzorgpact.

