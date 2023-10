Liveblog: Europese avondje voor AZ en Ajax. AEK Athene - Ajax (0-0)

"Ze moeten in alles groeien, daar zijn we allemaal van overtuigd", laat Ajax-trainer Maurice Steijn aan ESPN voor de wedstrijd tegen AEK. Verder vertelde hij verder dat hij de komende tijd weinig gaat wijzigen in zijn team. "In het begin hebben we veel gewisseld, ook noodgedwongen. Heel veel veranderingen wil ik de komende tijd niet gaan doen."