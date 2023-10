Liveblog: Europese avond voor Ajax en AZ

Middenvelder Benjamin Tahirovic neemt donderdag in de uitwedstrijd van Ajax tegen AEK Athene in de Europa League de plaats in van de geschorste Silvano Vos. Het basiselftal van de Amsterdammers blijft, in vergelijking met het competitieduel met RKC Waalwijk van zaterdag, ongewijzigd. Dat zei trainer Maurice Steijn op een persconferentie in Athene