Dit jaar geen schaatsbaan op Museumplein: Europese aanbesteding nodig voor vergunning

Het is een bekend gezicht. De ijsbaan met een ouderwetse ophaalbrug en het Rijksmuseum op de achtergrond. Op het ijs staan toeristen die aan het klungelen zijn en jonge Amsterdammertjes die hen voorbij razen op de ijzers.

Een beeld dat de exploitant, Ice Amsterdam, het liefst weer ziet terugkeren op het Museumplein. Dat zit er alleen niet in. De vergunning die de organisatoren hadden moest opnieuw beoordeeld worden en daaruit bleek dat de vergunning opnieuw moest worden aanbesteed. "Voor zo'n aanbesteding is dit jaar nog te weinig tijd. Daardoor is het nu niet mogelijk om aankomende winter een ijsbaan te laten organiseren", laat een woordvoerder van stadsdeel Zuid weten.

Bij een Europese aanbesteding wordt de aanbestedingsprocedure, waarin verschillende partijen zich kunnen aanmelden voor een project, gehouden volgens Europese wetgeving. Hierin is de Europese Unie één markt. Een partij uit Nederland kan zich voor de schaatsbaan aanmelden, maar ook een Poolse of Spaanse ijsbaanexploitant kan dat doen.

Verbijsterd

Ice Amsterdam is naar eigen zeggen 'verbijsterd' dat de schaatsbaan niet geplaatst kan worden. "We zijn al drie jaar in gesprek met de gemeente over de vergunning. De vele gesprekken hebben nooit duidelijkheid gegeven, tot we opeens in september hoorden dat het definitief niet door kon gaan."

Omdat de proceduretijd voor een aanbesteding ongeveer zes tot negen maanden in beslag neemt, valt de komst van de schaatsbaan deze winter in het water. "Deze besluiteloosheid van de gemeente heeft er nu voor gezorgd dat de ijsbaan in de koelkast blijft staan. Dat hadden wij graag anders gezien", reageert de stichting.

Het stadsdeel gaat de mogelijkheden van de schaatsbaan voor de komende jaren op het Museumplein nu onderzoeken. Later wordt bekendgemaakt of Ice Amsterdam of een andere organisator de ijsbaan mag doorzetten.