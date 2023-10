Stille ramp in Vennepse sloot: hoe tientallen vissen een 'bureaucratische' dood stierven

Voor vissen in een sloot aan de Vennepse Montreallaan was het een dramatische week. Nadat de sloot was gedregd, kwamen de vissen massaal aan de oppervlakte om adem te happen. Tientallen vissen hebben het niet overleefd.

Foto: Vissen happen naar adem en sterven in Vennepse sloot - Buurtbewoner

Een buurtbewoner die de vissen maandag zag vechten voor hun leven, trok bij de gemeente Haarlemmermeer aan de bel. De man, die liever anoniem blijft, vertelt dat de eerste vissen al snel het loodje legden. De gemeente ging volgens hem wel op onderzoek uit, maar zag geen reden om de dregwerkzaamheden te staken. "Er stierven er steeds meer", vertelt hij. Grote en kleine vissen dood Net als maandag legde hij ook maandag en dinsdag vast hoe zich de stille ramp in de sloot voltrok. In zijn video’s is te zien hoe grote en kleine vissen aan de oppervlakte liggen te spartelen en naar adem happen. “Het is zo zonde”, vindt de man. “Veel mensen lopen hier dagelijks met de hond en genieten van de vele vissoorten die in de sloot voorkomen." Lees verder onder de kaart.

De gemeente laat weten dat ze niet direct in actie kon komen omdat er eerst intern melding van de vissterfte moest worden gemaakt. "Dit is nodig omdat beheer van de openbare ruimte niet altijd een gemeentedienst is", aldus woordvoerder Hanneke Hofstee. "Het kan ook zijn dat het om beheer gaat van een particulier terrein, of om schoonmaakwerkzaamheden van het recreatieschap of hoogheemraadschap; dit onderzoek loopt nog." Dregtechnieken NH heeft correspondentie tussen de klokkenluider en de gemeente Haarlemmermeer in handen. Daarin laat de gemeente hem weten dat er twee manieren zijn om te dreggen: vanaf de oever en in het water. De gemeente geeft de voorkeur aan de dregtechniek vanaf de kant, maar dat zou aan de Montreallaan niet mogelijk zijn geweest. Als er vanuit het water wordt gedregd - zoals hier dus het geval is - moet de aannemer zich houden aan de gedragscode Flora & Fauna. Alleen kan 'vanwege de gassen die bij deze werkzaamheden vrijkomen' zelfs dan niet worden voorkomen dat sommige vissen doodgaan, benadrukt de gemeente in de communicatie. Inmiddels heeft Meerlanden de dode vissen opgeruimd. Een medewerker heeft dertig dode exemplaren uit de sloot gehaald, bevestigt een woordvoerder van de afvalinzamelaar.

Massale vissterfte in Vennepse sloot - NH Nieuws