OM eist zes maanden cel tegen verdachte van antisemitische projectie Anne Frank Huis

De complottheorie, die al jaren circuleert in extreemrechtse kringen, suggereert dat het dagboek van Anne Frank met een balpen geschreven is, terwijl deze pas na de Tweede Wereldoorlog in gebruik werden genomen. Uit onderzoek kwam echter naar voren dat in de jaren 60 een onderzoeker losse vellen papier in het dagboek achterliet die met een balpen geschreven waren, maar dat het niets afdoet aan de echtheid.

De politie kwam Robert W. op het spoor omdat een video van de opname via social media verspreid werd. In de video werden onder meer teksten gezongen als: "Everybody wants a jew free world. Help us bake them. There is a room where the gas will find you", citeerde de rechter vandaag. In de video zou te zien zijn hoe W. naar Amsterdam afreisde om de boodschap op het Anne Frank Huis te tonen en daarna weer terug te keren naar Polen.

'Toeristische dingen'

Volgens het Openbaar Ministerie projecteerde de Pools-Canadese verdachte de antisemitische boodschap op de gevel van het Anne Frank Huis. Zo stelt de OvJ dat op de verspreide video te zien is dat Robert W. een drone de lucht instuurt, waarmee beelden van de projectie zijn gefilmd.

Robert W. was naar eigen zeggen in Amsterdam omdat hij een roadtrip met zijn dochter en verloofde ging maken. "We wilden naar het westen, in ieder geval naar een plek waar het niet zou vriezen. In Amsterdam hebben we toeristische dingen gedaan, we verbleven in een hotel aan de Leidsekade en hebben een ijsje gegeten", verklaarde W. vanochtend.