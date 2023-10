Middenin onderzoek naar financiële problemen Willemsoord stapt directeur op

Juist nu er een onderzoek loopt naar de financiële situatie van de voormalige rijkswerf Willemsoord in Den Helder is directeur Ariane Hoog 'in goed overleg' opgestapt. Willemsoord verkeert in financiële problemen. Voor dit jaar wordt rekening gehouden met een verlies van 193.000 euro, terwijl eerder werd uitgegaan van een beperkte winst.