Veel rook bij brand in Spanbroekse schuur

Aan de Toevlucht in Spanbroek is vanmorgen rond 10.30 uur brand uitgebroken in een schuur. De brandweer had moeite de brandhaard te vinden, maar heeft het vuur inmiddels onder controle.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat er voor zover bekend niemand in de schuur aanwezig was. "De bewoners zijn niet thuis en de brand werd gemeld door een van de buren", zegt ze. "Er is geen kans meer dat het vuur uitbreidt en overslaat op de woning."

De rook verspreidde zich flink in de omgeving, daarom was de Spanbroekerweg en de Toevlucht tijdelijk afgesloten. Omwonenden moesten vanwege de rookramen en deuren sluiten. "Hoewel er geen schadelijke stoffen vrijkomen, is rook van zichzelf al schadelijk", zegt de woordvoerder.

De brandweer had moeite om de brandhaar te vinden. "Het is lastig die te vinden in verband met de constructie en het materiaal van het dak." Maar rond twaalf uur was het vuur onder controle. Er wordt nageblust en de schuur moet worden gesloopt.

Zie hieronder een video van Nico Verduin van de rookontwikkeling