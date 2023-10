Hoe kom ik thuis? Flinke verkeershinder in Haarlem de komende dagen

Het wordt de komende dagen voor veel weggebruikers in Haarlem even puzzelen: hoe kom ik op de plek van bestemming? Vanaf vrijdagavond 6 oktober tot en met woensdag 11 oktober zijn meerdere belangrijke doorgaande wegen in de Spaarnestad afgesloten.

Het gaat om de Prinsenbrug, het Prinsenbolwerk, delen van de Spaarndamseweg en wat later de Verspronckbrug. De werkzaamheden worden op gele verkeersborden en grote tekstwagens aangekondigd. NH legde de gemeente vijf vragen voor over de werkzaamheden.

1. Is de afsluiting die hele periode of alleen in de avonduren?

Dat verschilt per straat. Bij de Prinsenbrug en de Spaarnedamseweg is dit voor de gehele periode. Bewoners hebben een brief ontvangen met nadere informatie over de afsluitingen.

2. Worden alle wegen waar wordt gewerkt gelijktijdig afgesloten?

Nee. Dit gebeurt gefaseerd. Het werk aan de Prinsenbrug en de Spaarndamseweg wordt gecombineerd uitgevoerd. Het werk aan de Verspronckbrug, ten westen van het station, wordt later uitgevoerd. Van 16 tot en met 20 oktober om precies te zijn. Het is een druk gebied en we kunnen niet te veel vitale en essentiële delen van de infrastructuur van Haarlem tegelijk afsluiten.

3. Wat gaat er gebeuren qua werkzaamheden?

We frezen overal het asfalt. Her en der alleen de deklaag, soms de deklaag en de onderliggende tussenlaag. We brengen vervolgens nieuw asfalt aan, nieuwe detectielussen en nieuwe markering. Op sommige plaatsen repareren we ook het fietspad en komen er nieuwe putten. Dit geldt voor alle drie gebieden: Prinsenbrug en Spaarndamseweg, de Verspronckbrug en de Zuiderhoutlaan.

4. Hoe wordt het verkeer omgeleid?

Er zijn meerdere omleidingen ingesteld, voor het bestemmingsverkeer, het lokale verkeer en het regionaal verkeer. Regionaal verkeer komt op de A9 en A5 al borden tegen met reisadviezen. Lokaal verkeer wordt vanuit het zuiden en via het oosten (de Amsterdamsevaart) vanaf de A200 door de Waarderpolder geleid naar de Schoterbrug en dan in Haarlem-Noord weer zuid- en zuidwestwaarts. Vanuit het zuidwesten wordt verkeer over de N208 door Haarlem-Noord geleid, over de Kleverlaan en via de Schoterbrug en vervolgens zuidwaarts door de Waarderpolder.

We maken bovendien gebruik van BUKO Bereikbaar. Dat voorziet in digitale oplossingen voor verkeersbegeleiding. Ze sturen berichten naar de social media-accounts van mensen die regelmatig Haarlem bezoeken of door de gemeente rijden, passen navigatieapps aan en meten de doorstroming van het verkeer.

Lichtkranten langs de weg kunnen voorzien worden van aangepaste teksten die het verkeer adviseren een andere route te kiezen als het te druk wordt op bepaalde plekken. Zo nodig kunnen deze mobiele borden ook nog verplaatst worden.

5. Hoe komen direct omwonenden thuis?

Omwonenden kunnen te voet hun huizen bereiken via de stoep. In de brief aan die bewoners is ook advies gegeven over het parkeren van de auto’s tijdens de werkzaamheden. Op de wegen waar wordt gewerkt, geldt ook een tijdelijk parkeerverbod. Het gaat om het Prinsen Bolwerk en een deel van de Spaarndamseweg richting Haarlem-Noord.