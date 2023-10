Zaans inloophuis grijpt net naast de titel en geldprijs 'Appeltje van Oranje'

Natuurlijk zijn ze teleurgesteld, want als je er zo dicht bij bent wil je winnen. De uitreiking van de 'Appeltjes van Oranje' gisteren op het paleis Noordeinde in Den Haag ging helaas niet naar het inloophuis de Bron uit het Zaanse Poelenburg. Toch is coördinator Annemarie van Amerongen heel blij met de waardering voor het werk van de vele vrijwilligers. "En ook voor de wijk Poelenburg is het een opsteker nu het keer positief in het nieuws komt."

Foto: De dames van inloophuis De Bron voor Paleis Noordeinde. Links coördinator Annemarie van Amerongen. - Eigen foto

De 'Appeltjes van Oranje' worden jaarlijks door de koningin uitgereikt voor uitzonderlijke sociale initiatieven. Dit keer al voor de 21ste keer met dit jaar als thema bruggenbouwers in de buurt. Drie van de 10 genomineerden ontvangen een bedrag van 25.000 euro. "We hadden er geen rekening mee gehouden dat we in de prijzen zouden vallen", vertelt Annemarie. Volgens haar zijn de vrijwilligers bescheiden en van de 'Zaanse nuchterheid. Als ze wel hadden gewonnen dan was het geld naar een uitbreiding van het buurthuis gegaan. "We zitten nu wat krap in een rijtjeshuis in Poelenburg."

Foto: De prijswinnaars met prinses Beatrix en het koningspaar Maxima en Willem-Alexander. - Eigen foto